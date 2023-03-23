Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Уряд Косово приєднався до санкцій США проти бойовиків "Вагнера" arrow

Уряд Косово приєднався до санкцій США проти бойовиків "Вагнера"

23 березня 2023 13:11
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Найманці з ПВК "Вагнера"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Косово приєдналося до санкцій США щодо ПВК "Вагнера". Причина не лише у підривній діяльності угруповання в Україні, але й активізації у Західних Балканах.

Про це пише Euractiv.

Читайте також:

Деталі

Тепер Косово де-факто назвало російську ПВК транснаціональною злочинною організацією. Своєю чергою, прем’єр-міністр Косова Альбін Курті повідомив про приєднання країни до цього рішення, заявивши, що найманці "загрожують і підривають суверенітет і територіальну цілісність України".

Віцепрем'єр-міністр країни Беснік Біслімі додав, що санкції США спрямовані на зменшення можливостей росії вести війну проти України.

"З цієї причини міністерство закордонних справ і діаспори Косова пропонує доповнити та внести зміни до рішення уряду Косова щодо виконання міжнародних санкцій, запроваджених США, які реалізуються нашою республікою щодо міжнародних зобов’язань проти групи "Вагнера", а також їхніх партнерів та інших компаній, які підтримують російську військову кампанію", — сказав Біслімі.

Однак як пише видання, причина може бути не лише через війну в Україні, але й через активність бойовиків "Вагнера" на Західних Балканах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що власник ПВК "Вагнера" Пригожин запропонував США профінансувати його проєкт в Африці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

14:45Італія проти Англії та інші топматчі першого туру відбору на Євро-2024

14:45 Українці можуть знову отримати від німецького фонду 18 тис. грн

14:45 Лубінець розповів, чи мають військові право на відпустку під час воєнного стану

Новина з фото

14:32 Штурм Авдіївки та Мар'їнки: у Командуванні розповіли, яка ситуація в містах

Новина з відео

14:31 Влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Пригожин збирається вивести ПВК "Вагнер" з України: яка причина

Новина з фото

14:30 Очільниця ДАРТу вважає неприпустимим використання в Одесі символу міста, що розробив "українофоб"

Новина з фото

14:27 Поліція розповіла про ситуацію в Умані у зв'язку із масовим візитом хасидів

14:22У Харкові виявили новий штам коронавірусу "Кракен"

14:19 У США побоюються, що світ може підтримати "мирний план" Китаю щодо війни в Україні

Новина з відео

14:31 Влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін

Новина з відео

14:09 Братчук повідомив, в якому стані постраждалий від ракетного удару по Одесі

Новина з відео

13:54 Зеленський відвідав зруйноване окупантами село на Херсонщині

Новина з відео

13:44 Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зросла: в ОК "Південь" повідомили про пріоритетні цілі рф

Новина з відео

13:20 Рибалка майже на мільйон: правоохоронці Одещини викрили браконьєра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:18 Українські прикордонники показали, як стримують ворога у Бахмуті: в місті тривають вуличні бої

Новина з відео

12:58 Обстріл Запоріжжя: поліція показала кадри з камер патрульних на місці ракетного удару

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Новина з відео

12:50 Побиття молодої пари в центрі Одеси: правоохоронці встановили нападників

Новина з відео

11:30 Одеські електрики рятують лелек від уражень струмом

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Актуальне по темі

None 23 Березень 14:44

Італія проти Англії та інші топматчі першого туру відбору на Євро-2024

None 23 Березень 14:46

Українці можуть знову отримати від німецького фонду 18 тис. грн

None 23 Березень 14:45

Лубінець розповів, чи мають військові право на відпустку під час воєнного стану

None 23 Березень 14:35

Штурм Авдіївки та Мар'їнки: у Командуванні розповіли, яка ситуація в містах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB