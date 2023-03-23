Уряд Косово приєднався до санкцій США проти бойовиків "Вагнера"
Косово приєдналося до санкцій США щодо ПВК "Вагнера". Причина не лише у підривній діяльності угруповання в Україні, але й активізації у Західних Балканах.
Про це пише Euractiv.
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Деталі
Тепер Косово де-факто назвало російську ПВК транснаціональною злочинною організацією. Своєю чергою, прем’єр-міністр Косова Альбін Курті повідомив про приєднання країни до цього рішення, заявивши, що найманці "загрожують і підривають суверенітет і територіальну цілісність України".
Віцепрем'єр-міністр країни Беснік Біслімі додав, що санкції США спрямовані на зменшення можливостей росії вести війну проти України.
"З цієї причини міністерство закордонних справ і діаспори Косова пропонує доповнити та внести зміни до рішення уряду Косова щодо виконання міжнародних санкцій, запроваджених США, які реалізуються нашою республікою щодо міжнародних зобов’язань проти групи "Вагнера", а також їхніх партнерів та інших компаній, які підтримують російську військову кампанію", — сказав Біслімі.
Однак як пише видання, причина може бути не лише через війну в Україні, але й через активність бойовиків "Вагнера" на Західних Балканах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що власник ПВК "Вагнера" Пригожин запропонував США профінансувати його проєкт в Африці.