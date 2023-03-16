Наступ вагнерівців на Бахмут досягає кульмінації: в ISW пояснили, чи зможе ПВК захопити місто
Російські найманці із ПВК "Вагнер" зменшили кількість атак на Бахмут. Це означає, що атака на місто наближається до кульмінації, а захопити Бахмут у "вагнерівців" немає сил.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Кульмінація бахмутської операції
Аналітики Інституту припустили, що ситуація навколо Бахмута, наступ на це місто підрозділів ПВК "Вагнер" наближається до кульмінації.
На це вказує зменшення кількості російських атак як у самому місті, так і навколо нього.
Зокрема, за останні дні "вагнерівці" змогли похвалитися хіба що взяттям маленького села Залізянське, що за 9 кілометрів на північ від Бахмута.
Чим завершиться наступ на Бахмут
У ISW зазначають, що ПВК "Вагнер" наявними силами навряд чи зможе захопити усе місто.
Причинами є відсутність достатньої кількості боєприпасів та великі втрати самих найманців Євгена Пригожина.
Для продовження наступу на Бахмутському напрямку окупантам необхідно залучити значні резерви, але поки що у інших частин окупаційного контингенту не спостерігається бажання допомогти "вагнерівцям".
Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі було ухвалене рішення про подальше утримання й оборону міста Бахмут.
Також керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.
Фото з російських ЗМІ