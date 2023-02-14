Правительство приняло постановление, ускоряющее ввоз в Украину военной техники
Правительство приняло постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз товаров военного назначения и двойного использования на территорию Украины. В частности это касается БпЛА и комплектующих.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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"Правительство приняло fast-track для дронов. Простым языком — больше никаких документов от службы экспортного контроля или других органов для ввоза дронов и тому подобное. И указанный выше акт является лишь первым среди ряда, которые нарабатываются", — заявил Федоров.
Он добавил, что Минцифры активно поддерживает внедрение системы Delta, создание 60 ударных рот БПЛА и новой доктрины применения, ведь все эти меры призваны сделать нашу армию самой технологичной и победной.
Напомним, украинская сторона подтвердила факт передачи Вооруженным силам Украины датских САУ Caesar.
Также мы писали, что главный концерн ФРГ Rheinmetall готов предоставить Украине самый современный боевой танк в мире — Panther. Германия ведет переговоры с Киевом по поставкам.