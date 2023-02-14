Уряд прийняв постанову, яка пришвидшить ввезення в Україну військової техніки

Зокрема, це стосується БпЛА та комплектуючих

Уряд прийняв постанову, що максимально прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема, це стосується БпЛА та комплектуючих.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Уряд ухвалив fast-track для дронів. Простою мовою — більше жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів тощо. І зазначений вище акт є лише першим серед низки, які напрацьовуються", — заявив Федоров.

Він додав, що Мінцифри активно підтримує запровадження системи Delta, створення 60 ударних рот БПЛА та нової доктрини застосування, адже всі ці заходи покликані зробити нашу армію найбільш технологічною та переможною.

Нагадаємо, українська сторона підтвердила факт передачі Збройним силам України данських САУ Caesar.

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