Уряд прийняв постанову, яка пришвидшить ввезення в Україну військової техніки
Уряд прийняв постанову, що максимально прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема, це стосується БпЛА та комплектуючих.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
-
У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій
-
У рф влаштували істерику через факти про дії окупантів на ЧАЕС, які Україна представить ООН
-
"Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки
-
У Румунії стався потужний землетрус: що відомо
-
"Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі
-
Мовчазна Ані Лорак публічно освідчилась новому бойфренду: хто він та звідки
-
Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони
-
Кохання попри війну: боєць ЗСУ повернувся зі Сходу і одружився в День закоханих
-
Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі
-
НАТО розробляє інструкції на випадок участі держав альянсу у конфлікті високої інтенсивності, — ЗМІ
Деталі
"Уряд ухвалив fast-track для дронів. Простою мовою — більше жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів тощо. І зазначений вище акт є лише першим серед низки, які напрацьовуються", — заявив Федоров.
Він додав, що Мінцифри активно підтримує запровадження системи Delta, створення 60 ударних рот БПЛА та нової доктрини застосування, адже всі ці заходи покликані зробити нашу армію найбільш технологічною та переможною.
Нагадаємо, українська сторона підтвердила факт передачі Збройним силам України данських САУ Caesar.
Також ми писали, що головний концерн ФРН Rheinmetall готовий надати Україні найсучасніший бойовий танк у світі — Panther. Німеччина веде переговори з Києвом щодо постачання.