Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны

Солдаты в режиме онлайн смогут видеть поле сражения с расположением вражеских сил

Правительство приняло постановление о внедрении системы Delta в Силах обороны. Это поможет украинским защитникам быстрее освободить территорию страны от оккупантов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он даже может вообразить. Теперь все силы безопасности и обороны официально смогут пользоваться платформой Delta. Правительство приняло соответствующее постановление", — написал Федоров в Telegram.

По его словам, благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле сражения с расположением вражеских сил. К платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов и т.д.

"Delta — важный компонент при планировании военных операций. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу, добавляя новые функции. Уверен, Delta поможет нашим бойцам быстрее освободить всю территорию Украины от оккупантов", — добавил Федоров.

Напомним, в течение суток, 2 февраля, ВСУ поразили три района сосредоточения оккупантов и отбили атаки врага в десяти населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Также мы писали, что за прошедшие сутки, 3 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали 720 российских оккупантов. Всего с начала войны украинские защитники ликвидировали 130 590 российских солдат.