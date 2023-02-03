Успіхи ЗСУ — Сили оборони вразили три райони зосередження окупантів

ЗСУ відбили ворожі штурми поблизу 10 населених пунктів на Донеччині та Луганщині

Українські захисники продовжують нищити ворожі війська на нашій землі. Так, впродовж доби, 2 лютого, ЗСУ уразили три райони зосередження окупантів та відбили атаки ворога в десяти населених пунктах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Втрати окупантів

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу "Мерлін". А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Ситуація на оперативних напрямках

Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони Клюсів, Грем’яча і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Товстодубового, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка — Луганської.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них — Времівка Донецьокої області; Гуляйпільске і Кам’янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області.

Нагадаємо, Сили оборони України з 24 лютого 2022 року ліквідували понад 129 тисяч російських агресорів. Лише за добу ворог втратив 610 солдатів та чимало військової техніки.

Окрім того, в січні росія встановила черговий рекорд втрат серед особового складу у війні проти України. За середніми підрахунками, число вбитих окупантів у січні наблизилось до 20 тисяч.

Фото: Генштаб