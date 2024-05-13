Германия передаст Украине систему IRIS-T уже в мае

Танк Леопард. Фото: dpa

Правительства Испании и Германии планируют в ближайшее время передать Украине еще по одному пакету военной помощи. В них войдут, в частности, системы противовоздушной обороны и бронетехника.

Об этом сообщил посол Германии Мартин Егер в эфире телемарафона и писало издание El Pais.

Читайте также:

Военная помощь от Испании и Германии

По данным испанского СМИ, о новом пакете военной помощи будет объявлено до конца июня. Оборонные компании страны поставят:

10 танков Leopard 2 A4;

бронированные машины пехоты;

противотанковое оружие;

снаряды для артиллерии;

машины материально-технического обеспечения;

зенитные системы наблюдения;

станции для защиты от беспилотников.

Как отмечает El Pais, оружие будет передано не напрямую, а через структуры НАТО. Альянс будет и дальше координировать такие поставки, чтобы структурировать и оптимизировать процесс.

В то же время, Германия намерена поставить новую систему ПВО IRIS-T уже к концу этого месяца. По словам Егеря, некоторые из них уже находятся на территории Украины, а еще одна будет передана в этом месяце.

Он отметил, что ФРГ планирует в дальнейшем поставлять Украине эти системы — и в 2025, и в 2026 годах, однако их количество пока неизвестно.

"Мы намерены помогать Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, учитывая зиму, но если не будет ПВО, то, конечно, такие атаки будет очень тяжело отражать", — сказал Егерь.

Напомним, Украина активно работает над заключением сделок безопасности со странами Евросоюза и НАТО. В ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет этот документ с Испанией.

Также мы писали, что во время визита в Харьковскую область посол Германии Егер анонсировал передачу новых систем ПВО для Украины.