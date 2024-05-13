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Правительства двух стран Европы поставят новую помощь для Украины — туда войдет ПВО и бронетехника

13 мая 2024 21:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Германия передаст Украине систему IRIS-T уже в мае
Танк Леопард. Фото: dpa
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительства Испании и Германии планируют в ближайшее время передать Украине еще по одному пакету военной помощи. В них войдут, в частности, системы противовоздушной обороны и бронетехника.

Об этом сообщил посол Германии Мартин Егер в эфире телемарафона и писало издание El Pais.

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По данным испанского СМИ, о новом пакете военной помощи будет объявлено до конца июня. Оборонные компании страны поставят:

  • 10 танков Leopard 2 A4;
  • бронированные машины пехоты;
  • противотанковое оружие;
  • снаряды для артиллерии;
  • машины материально-технического обеспечения;
  • зенитные системы наблюдения;
  • станции для защиты от беспилотников.

Как отмечает El Pais, оружие будет передано не напрямую, а через структуры НАТО. Альянс будет и дальше координировать такие поставки, чтобы структурировать и оптимизировать процесс.

В то же время, Германия намерена поставить новую систему ПВО IRIS-T уже к концу этого месяца. По словам Егеря, некоторые из них уже находятся на территории Украины, а еще одна будет передана в этом месяце.

Он отметил, что ФРГ планирует в дальнейшем поставлять Украине эти системы — и в 2025, и в 2026 годах, однако их количество пока неизвестно.

"Мы намерены помогать Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, учитывая зиму, но если не будет ПВО, то, конечно, такие атаки будет очень тяжело отражать", — сказал Егерь.

Напомним, Украина активно работает над заключением сделок безопасности со странами Евросоюза и НАТО. В ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет этот документ с Испанией.

Также мы писали, что во время визита в Харьковскую область посол Германии Егер анонсировал передачу новых систем ПВО для Украины.

Германия
оружие
военная помощь
Испания
военная техника
ПВО
война в Украине

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