Німеччина передасть Україні систему IRIS-T вже у травні

Танк Leopard. Фото: dpa

Уряди Іспанії та Німеччини планують найближчим часом передати Україні ще по одному пакету військової допомоги. До них увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони та бронетехніка.

Про це повідомив посол Німеччини Мартін Єгер в ефірі телемарафону та писало видання El Pais.

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За даними іспанського ЗМІ, про новий пакет військової допомоги буде оголошено до кінця червня. Оборонні компанії країни поставлять:

10 танків Leopard 2 A4;

броньовані машини піхоти;

протитанкова зброя;

снаряди для артилерії;

машини матеріально-технічного забезпечення;

зенітні системи спостереження;

станції для захисту від безпілотників.

Як зазначає El Pais, зброя буде передана не безпосередньо, а через структури НАТО. Альянс і надалі координуватиме такі постачання, аби структурувати та оптимізувати процес.

Водночас Німеччина має намір поставити нову систему ППО IRIS-T вже до кінця цього місяця. За словами Єгеря, деякі з них вже знаходяться на території України, а ще одна буде передана цього місяця.

Він зауважив, що ФРН планує надалі постачати Україні ці системи — і у 2025, і у 2026 роках, однак їх кількість наразі невідома.

"Ми маємо намір допомагати Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, враховуючи зиму, але якщо не буде ППО, то, звичайно, такі атаки буде дуже важко відбивати", — сказав Єгер.

Нагадаємо, Україна активно працює над укладанням безпекових угод з країнами Євросоюзу та НАТО. Найближчим часом президент Володимир Зеленський підпише цей документ з Іспанією.

Також ми писали, що під час візиту на Харківщину посол Німеччини Єгер анонсував передачу нових систем ППО для України.