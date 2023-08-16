Успехи ВСУ и обстрелы оккупантов: вечерняя сводка Генштаба

Украинские защитники на фронте. Фото: Генштаб

Заканчиваются 539 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение дня Силы обороны проводили наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также закрепились на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Успехи ВСУ

Известно, что за последние сутки произошло более 15 боевых столкновений.

Авиация ВСУ 9 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один раз по зенитно-ракетному комплексу.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитно-ракетный комплекс противника", — добавляют в Генштабе.

Кроме этого, силами ПВО удалось уничтожить 2 крылатые ракеты Х-59 и 13 вражеских БПЛА Shahed-136/131.

Удары россиян

Сообщается, что за сутки россияне нанесли 7 ракетных и 67 авиационных ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам. Также оккупанты 30 раз ударили из реактивных систем залпового огня.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушения получила портовая инфраструктура в Одесской области, а также жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорят в Генштабе.

Россияне на ВТО

По словам представителей Генштаба, на временно оккупированной территории Херсонщины россияне ужесточили фильтрационные меры.

"Да, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой", — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики проводят массовые обыски домов и проверяют телефоны. Особое внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы Вооруженных сил Украины освободили Урожайное Донецкой области. Украинские бойцы закрепляются на рубежах.

Добавим, что Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с высшими офицерами из США и Великобритании. На переговорах речь, в частности, шла о сотрудничестве в военной сфере.