Успіхи ЗСУ та обстріли окупантів: вечірнє зведення Генштабу

Українські захисники на фронті. Фото: Генштаб

Добігає завершення 539 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Впродовж дня Сили оборони проводили наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також закріпились на досягнутих рубежах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ

Відомо, що впродовж останньої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Авіація ЗСУ 9 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один раз по зенітно-ракетному комплексу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника", — додають у Генштабі.

Окрім цього, силами ППО вдалося знищити 2 крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА Shahed-136/131.

Удари росіян

Повідомляється, що впродовж доби росіяни завдали 7 ракетних та 67 авіаційних ударів по позиціях українських військ та населених пунктах. Також окупанти 30 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — кажуть у Генштабі.

Росіяни на ТОТ

За словами представників Генштабу, на тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни посилили фільтраційні заходи.

"Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою" — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, загарбники проводять масові обшуки будинків та перевіряють телефони. Особливу увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці Збройних сил України звільнили Урожайне Донецької області. Українські бійці закріплюються на рубежах.

Додамо, що Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з вищими офіцерами з США та Великої Британії. На перемовинах, зокрема, йшлося про співпрацю у військовій сфері.