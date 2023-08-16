ЗСУ звільнили Урожайне, — Міноборони

Український військовослужбовець на передовій. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

У середу, 16 серпня, заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці Збройних сил України звільнили Урожайне Донецької області. Українські бійці закріплюються на рубежах.

Про це Маляр повідомила в Telegram.

Читайте також:

Звільнення Урожайного

Карта Донецької області. Фото: Новини.LIVE

Маляр повідомила, що українські герої звільнили Урожайне. При цьому вона уточнила, що наступальні дії продовжуються.

"Урожайне звільнили. Наші захисники закріплюються на рубежах. Наступальні дії продовжуються", — зазначила вона.

Повідомлення Анни Маляр. Фото: скриншот

ЗСУ продовжують атаки на окупантів після звільнення Урожайного

Представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що українські захисники активно просуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському фронтах.

"Під час наступальної операції українські підрозділи взяли під контроль населений пункт Урожайне та зміцнюють свої позиції на нових лініях фронту", — зазначив Ковальов.

Андрій Ковальов також уточнив, що українська сторона застосовує артилерійські удари по виявлених позиціях противника та проводить операції з боротьби з ворожою артилерією.

Варто уточнити, що напередодні повідомлялося, що бійцям ЗСУ вдалося вивести трьох людей з Урожайного, попри жорсткі обстріли. При цьому на початку війни там було близько 1000 осіб.

Своєю чергою, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Збройні сили України мають успіх у напрямку Урожайного, а російські війська намагаються наступати в районах Мар'їнки та Красногорівки.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію на Донеччині. Так, викрили агентурну мережу, яка "зливала" дані про переміщення техніки ЗСУ окупантам.

Особливістю ворожої групи було те, що вона складалася виключно з місцевих жінок, які підтримали збройну агресію проти України. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість та приховано робили фотознімки українських об'єктів.