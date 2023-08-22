Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 22 августа
Продолжаются 545-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 22 августа
Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 4 пункта управления;
- 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники;
- 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, во время визита в Нидерланды Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный брифинг с премьер-министром Марком Рютте. Во время своего выступления украинский лидер рассказал, сколько ракет и ударных дронов выпустила Россия по Украине.
Зеленский сообщил, что с 24 февраля 2022 года Россия, начав полномасштабное наступление, запустила по территории Украины более 6,5 тыс. ракет. Кроме того, было использовано более 3,5 тысяч беспилотников.