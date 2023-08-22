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Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 22 августа

22 августа 2023 07:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 22 августа
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 545-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 22 августа

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 4 пункта управления;
  • 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники;
  • 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, во время визита в Нидерланды Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный брифинг с премьер-министром Марком Рютте. Во время своего выступления украинский лидер рассказал, сколько ракет и ударных дронов выпустила Россия по Украине.

Зеленский сообщил, что с 24 февраля 2022 года Россия, начав полномасштабное наступление, запустила по территории Украины более 6,5 тыс. ракет. Кроме того, было использовано более 3,5 тысяч беспилотников.

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