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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 22 серпня

22 серпня 2023 06:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 22 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 22 серпня.

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DeepState

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Веселого Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:

  • Олександропіль,
  • Степове,
  • Авдіївка,
  • Сєверне,
  • Первомайське,
  • Невельське Донецької області.
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного. 

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної та досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північний захід від Кремінної.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжували обмежені контрнаступальні операції в районі Бахмута і, можливо, просунулися 20 серпня. Геолокаційні кадри, показують, що українські сили досягли позицій далі на захід і північ від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області і нещодавно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). 

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь. 

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