Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 22 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 22 серпня.

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DeepState

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Веселого Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:

Олександропіль,

Степове,

Авдіївка,

Сєверне,

Первомайське,

Невельське Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного.

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної та досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північний захід від Кремінної.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжували обмежені контрнаступальні операції в районі Бахмута і, можливо, просунулися 20 серпня. Геолокаційні кадри, показують, що українські сили досягли позицій далі на захід і північ від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області і нещодавно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь.