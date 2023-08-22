Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 22 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 22 серпня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 22 серпня.
DeepState
Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Веселого Донецької області.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:
- Олександропіль,
- Степове,
- Авдіївка,
- Сєверне,
- Первомайське,
- Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного.
Російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної та досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північний захід від Кремінної.
Українські сили продовжували обмежені контрнаступальні операції в районі Бахмута і, можливо, просунулися 20 серпня. Геолокаційні кадри, показують, що українські сили досягли позицій далі на захід і північ від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).
Українські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області і нещодавно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).
Нагадаємо, Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь.