Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 22 серпня

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 545-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

4 пункти управління;

1 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки;

3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.



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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, під час візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський провів спільний брифінг з прем'єр-міністром Марком Рютте. Під час свого виступу український лідер розповів, скільки ракет та ударних дронів випустила Росія по Україні.

Зеленський повідомив, що з 24 лютого 2022 року Росія, розпочавши повномасштабний наступ, запустила територією України понад 6,5 тис. ракет. Окрім того, було використано понад 3,5 тис. безпілотників.