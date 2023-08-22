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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 22 серпня

22 серпня 2023 07:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 22 серпня
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 545-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 22 серпня

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

  • 4 пункти управління;
  • 1 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки;
  • 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, під час візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський провів спільний брифінг з прем'єр-міністром Марком Рютте. Під час свого виступу український лідер розповів, скільки ракет та ударних дронів випустила Росія по Україні.

Зеленський повідомив, що з 24 лютого 2022 року Росія, розпочавши повномасштабний наступ, запустила територією України понад 6,5 тис. ракет. Окрім того, було використано понад 3,5 тис. безпілотників.

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