Отчет Генштаба ВСУ на утро 7 августа

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 530-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В Генштабе ВСУ сообщают, что в морг во временно захваченной Чаплинке Херсонской области два грузовых автомобиля доставили тела военнослужащих российской армии. Их похоронили в двух местах.

Также сообщается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Пилоты ВСУ готовятся к выполнению боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

2 пункта управления,

2 района сосредоточения личного состава,

2 артиллерийских средства на огневых позициях,

одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.



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Напомним, оперативная ситуация в Черном море постепенно переходит на сторону Украины. Россия теряет свою позицию, которую пыталась продемонстрировать миру.

Пока трудно сказать, что Украина своими действиями заблокировала Азовское море. Но что такие действия сдерживают и вынуждают лишний раз подумать о последствиях Черноморского флота Российской Федерации — это так. Ведь ни один корабль РФ в Черном море ничего не может сделать против атаки надводных дронов, тем более если их будет несколько.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.