Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 7 августа
Продолжаются 530-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 7 августа
В Генштабе ВСУ сообщают, что в морг во временно захваченной Чаплинке Херсонской области два грузовых автомобиля доставили тела военнослужащих российской армии. Их похоронили в двух местах.
Также сообщается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 2 пункта управления,
- 2 района сосредоточения личного состава,
- 2 артиллерийских средства на огневых позициях,
- одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним, оперативная ситуация в Черном море постепенно переходит на сторону Украины. Россия теряет свою позицию, которую пыталась продемонстрировать миру.
Пока трудно сказать, что Украина своими действиями заблокировала Азовское море. Но что такие действия сдерживают и вынуждают лишний раз подумать о последствиях Черноморского флота Российской Федерации — это так. Ведь ни один корабль РФ в Черном море ничего не может сделать против атаки надводных дронов, тем более если их будет несколько.
Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.