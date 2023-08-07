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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 7 серпня

7 серпня 2023 06:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 7 серпня
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 530-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 7 серпня

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що до моргу у тимчасово захопленій Чаплинці Херсонської області два вантажні автомобілі доправили тіла військовослужбовців російської армії. Їх поховали у двох місцях.

Також повідомляється, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Пілоти ЗСУ готуються до виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • 2 пункти управління,
  • 2 райони зосередження особового складу,
  • 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях,
  • одну станцію радіоелектронної боротьби противника.
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Нагадаємо, оперативна ситуація у Чорному морі поступово переходить на бік України. Росія втрачає свою панівну позицію, яку намагалася продемонструвати світу.

Наразі важко сказати, що Україна своїми діями заблокувала Азовське море. Але що такі дії стримують і змушують зайвий раз подумати про наслідки Чорноморський флот Російської Федерації — це так. Адже жоден корабель РФ у Чорному морі нічого не може зробити проти атаки надводних дронів, тим більш, якщо їх буде декілька. 

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

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