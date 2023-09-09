Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 9 сентября arrow

Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 9 сентября

9 сентября 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 9 сентября
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Начались 563 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Отчет Генштаба ВСУ на утро 9 сентября

Сообщается, что враг нанес:

  • 13 ракетных,
  • 64 авиационных удары,
  • совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Отчет Генштаба ВСУ на утро 9 сентября

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Военные ВСУ на боевом задании
Военные ВСУ на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Украинские бойцы готовятся к бою
Украинские бойцы готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены:

  • 1 склад боеприпасов,
  • 9 артиллерийских средств,
  • 6 пунктов управления,
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается, и скоро украинские защитники смогут закрепиться на новых позициях. Впрочем, для мощного результата сегодня необходимо большее количество оружия и оборудования.

Украинские защитники уже давно могли бы прорвать первую линию обороны, в частности, полосу обеспечения, если бы у ВСУ было достаточное количество установок для разминирования и противоминных средств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз