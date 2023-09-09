Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 9 сентября

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 563 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что враг нанес:

13 ракетных,

64 авиационных удары,

совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Военные ВСУ на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Украинские бойцы готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены:

1 склад боеприпасов,

9 артиллерийских средств,

6 пунктов управления,

1 станция радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается, и скоро украинские защитники смогут закрепиться на новых позициях. Впрочем, для мощного результата сегодня необходимо большее количество оружия и оборудования.

Украинские защитники уже давно могли бы прорвать первую линию обороны, в частности, полосу обеспечения, если бы у ВСУ было достаточное количество установок для разминирования и противоминных средств.