Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 9 сентября
Начались 563 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 9 сентября
Сообщается, что враг нанес:
- 13 ракетных,
- 64 авиационных удары,
- совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены:
- 1 склад боеприпасов,
- 9 артиллерийских средств,
- 6 пунктов управления,
- 1 станция радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается, и скоро украинские защитники смогут закрепиться на новых позициях. Впрочем, для мощного результата сегодня необходимо большее количество оружия и оборудования.
Украинские защитники уже давно могли бы прорвать первую линию обороны, в частности, полосу обеспечения, если бы у ВСУ было достаточное количество установок для разминирования и противоминных средств.