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Успешная атака на корабли РФ: Малюк о спецоперации СБУ в Крыму

27 мая 2023 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Успешная атака на корабли РФ: Малюк о спецоперации СБУ в Крыму
Начальник СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ спланировала спецоперацию, в результате которой произошла успешная атака на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года. По его словам, участвовали также небезразличные гражданские.

Об этом Малюк рассказал в интервью Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром".

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"Что касается ситуации, которая произошла с Крымским флотом, а именно атаки водными боевыми дронами, то на широкую общественность неоднократно обнародовалась информация о том, что СБУ была соответствующим автором того оперативного замысла", — отметил глава СБУ.

По его словам, спецоперация была реализована в сотрудничестве СБУ с военно-морскими силами, а также с небезразличными гражданскими.

"Гражданские наши сограждане также делают довольно большой вклад в нашу будущую победу. Какие-то отдельные детали мы вообще рассказывать не будем, а история со временем все покажет более подробно", — добавил Малюк.

Напомним, что глава СБУ Василий Малюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения его ведомство создало спецподразделение, которое проводило операции диверсионного характера и соответствующие контрмеры на границе Житомирщины и Киевщины.

Также мы сообщали, что Василий Малюк прокомментировал слухи о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года. По его словам, ввиду обязательности уничтожения этого пути для врага были приняты соответствующие меры.

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