Успішна атака на кораблі РФ: Малюк про спецоперацію СБУ в Криму

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що СБУ спланувала спецоперацію, внаслідок якої відбулася успішна атака на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті торік у жовтні. За його словами, брали участь також небайдужі цивільні.

Про це Малюк розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову в спецпроєкті "Рік. За кадром”.

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"Відносно ситуації, яка відбулася з Кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то на широкий загал неодноразово оприлюднювалась інформація стосовно того, що СБУ була відповідним автором того оперативного задуму", — зазначив очільник СБУ.

За його словами, спецоперація була реалізована у співпраці СБУ з військово-морськими силами, а також з небайдужими цивільними співгромадянами.

"Цивільні наші співгромадяни також роблять доволі великий вклад у нашу майбутню перемогу. Якісь окремі деталі ми на загал розповідати не будемо, а історія з часом все покаже більш детально", — додав Малюк.

Нагадаємо, що голова СБУ Василь Малюк заявив, що на початку повномасштабного вторгнення його відомство створило спецпідрозділ, який проводив операції диверсійного характеру та відповідні контрзаходи на кордоні Житомирщини та Київщини.

Також ми повідомляли, що Василь Малюк прокоментував чутки про причетність СБУ до підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року. За його словами, зважаючи на обов'язковість знищення цього шляху для ворога, були прийняті відповідні заходи.