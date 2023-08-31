Успешное контрнаступление на востоке и юге: военный отчет от Анны Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Анна Маляр

Контрнаступление ВСУ продолжается — на Бахмутском направлении военным удается закрепиться на отвоеванных позициях, а также успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на юге страны. Между тем, на Лиманском направлении враг активно пытается перейти в наступление.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своем телеграмм-канале.

Читайте также:

Успехи ВСУ на фронте

На Лиманском направлении Луганской области россияне прорываются в наступление - речь идет о районах Новогоровки и Белогоровки. Однако до сих пор безуспешно. Наши бойцы уничтожают врага и не дают ему продвинуться ни сантиметром дальше.

А на Бахмутском направлении фиксируются успехи контрнаступления ВСУ.

"Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андриевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщает Анна Маляр.

На юге также продолжаются наступательные операции украинской армии. Есть успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка, там наши военные сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Также Россия не уменьшает количество военных в приграничных регионах РФ, граничащих с Украиной с севера. В Брянской, Курской и Белгородской областях находятся три военных группировки, чтобы сдерживать наших военных там и не дать перейти на более горячие позиции на фронте.

"Продолжает (группировка войск — ред.) обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации и проводит диверсионно-разведывательную деятельность с нарушением Государственной границы Украины", — пишет Маляр.

Напомним, об успехах на Бахмутском направлении сообщает также командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, ситуация на отдельных участках Бахмутского фронта становится лучше.