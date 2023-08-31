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Успішний контрнаступ на сході та півдні: воєнний звіт від Ганни Маляр

31 серпня 2023 15:10
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Успішний контрнаступ на сході та півдні: воєнний звіт від Ганни Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Контрнаступ ЗСУ триває — на Бахмутському напрямку військовим вдається закріпитись на відвойованих позиціях, а також є успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на півдні країни. Тим часом на Лиманському напрямку ворог активно намагається перейти в наступ. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі.  

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На Лиманському напрямку Луганської області росіяни прориваються в наступ — йдеться про райони Новоєгорівки та Білогорівки. Однак до сих пір безуспішно. Наші бійці нищать ворога та не дають йому просунутися ні сантиметром далі. 

А на Бахмутському напрямку фіксуються успіхи контрнаступу ЗСУ. 

"Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіівці, Курдюмівці, Андріівці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомляє Ганна Маляр. 

На півдні також тривають наступальні операції української армії. Є успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, там наші військові зараз закріплюються на досягнутих рубежах. 

 

Також Росія не зменшує кількості військових у прикордонних регіонах РФ, що межують з Україною з півночі. У Брянській, Курській та Бєлгородській областях перебуває три військових угруповання, щоб стримувати наших військових там та не дати перейти на більш гарячі позиції на фронті. 

"Продовжує (угруповання військ — ред.) обстріли населених пунктів з території Російської Федерації та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням Державного кордону України", — пише Маляр. 

Нагадаємо, про успіхи на Бахмутському напрямку повідомляє також командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, ситуація на окремих ділянках Бахмутського фронту стає кращою.

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