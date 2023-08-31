Успішний контрнаступ на сході та півдні: воєнний звіт від Ганни Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр

Контрнаступ ЗСУ триває — на Бахмутському напрямку військовим вдається закріпитись на відвойованих позиціях, а також є успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на півдні країни. Тим часом на Лиманському напрямку ворог активно намагається перейти в наступ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі.

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На Лиманському напрямку Луганської області росіяни прориваються в наступ — йдеться про райони Новоєгорівки та Білогорівки. Однак до сих пір безуспішно. Наші бійці нищать ворога та не дають йому просунутися ні сантиметром далі.

А на Бахмутському напрямку фіксуються успіхи контрнаступу ЗСУ.

"Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіівці, Курдюмівці, Андріівці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомляє Ганна Маляр.

На півдні також тривають наступальні операції української армії. Є успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, там наші військові зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Також Росія не зменшує кількості військових у прикордонних регіонах РФ, що межують з Україною з півночі. У Брянській, Курській та Бєлгородській областях перебуває три військових угруповання, щоб стримувати наших військових там та не дати перейти на більш гарячі позиції на фронті.

"Продовжує (угруповання військ — ред.) обстріли населених пунктів з території Російської Федерації та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням Державного кордону України", — пише Маляр.

Нагадаємо, про успіхи на Бахмутському напрямку повідомляє також командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, ситуація на окремих ділянках Бахмутського фронту стає кращою.