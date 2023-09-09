Успешное контрнаступление ВСУ заставляет россиян изменить тактику, — ISW

Российские военные. Фото: росСМИ

Успешное контрнаступление ВСУ заставляет россиян вносить изменения в командование и управление. Враг пытается таким образом защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией.

Об этом говорится в материале Института изучения войны ISW.

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"6 сентября российские войска вывели штабы за пределы зоны действия большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты глубже под землей и позади хорошо обороняющихся позиций", — говорится в материале.

Аналитики не уверены, что россияне использовали данную командную инфраструктуру в Украине и не понимают как это может помешать ВСУ.

Кроме того, как утверждают эксперты, российские военные улучшили связь между командными пунктами и подразделениями на фронте. Для этого они проложили полевые кабели и использовали более безопасную радиосвязь.

Также российские противники пытаются улучшить сигналы благодаря программным службам C2, которые к тому же требуют меньшего обучения.

"Сигналы на батальонном уровне все еще часто незашифрованы и что российский персонал все еще часто передает конфиденциальную информацию через незащищенные каналы", — добавляют аналитики.

Проблемы в армии РФ

"Российские войска все еще сталкиваются с проблемами создания горизонтально интегрированной командной структуры для обмена информацией между разными подразделениями в режиме реального времени. Проблема, ранее определившаяся российскими военными, усугубляется нынешней структурой российских сил в Украине", — добавляют в ISW.

Ситуацию усугубляет и то, что армия РФ в Украине состоит из регулярных и нерегулярных подразделений.

"Например, российские силы в западной Запорожской области состоят из подразделений 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ), ВДВ (ВДВ), спецназа, морской пехоты, иррегулярных добровольческих батальонов и бригад, которые полностью состоят из мобилизованного персонала", — идет материале.

Напомним, председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель в пятницу, 8 сентября, выразил свою обеспокоенность, утверждая, что Россия применяет продовольственные продукты как средство давления и влияет на наиболее не защищенные категории населения. По его мнению, РФ должна допустить свободное судоходство в Черном море, чтобы обеспечить доступ к жизненно важным запасам зерна.

Добавим, в рамках ротации Российская Федерация вывела практически все свои подразделения из Беларуси. Также уменьшилось количество наемников из ЧВК "Вагнер.