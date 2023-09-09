Успішний контрнаступ ЗСУ змушує росіян змінити тактику, — ISW

Російські військові. Фото: росЗМІ

Успішний контрнаступ ЗСУ змушує росіян вносити зміни в командування та управління. Ворог таким чином намагається захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією.

Про це йдеться у матеріалі від Інституту вивчення війни ISW.

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"6 вересня російські війська вивели штаби за межі зони дії більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти глибше під землею та позаду добре оборонених позицій", — йдеться у матеріалі.

Аналітики не впевнені, що росіяни використовували дану командну інфраструктуру в Україні та не розуміють, яким чином це може перешкодити ЗСУ.

Окрім цього, як стверджують експерти, російські військові покращили зв’язок між командними пунктами та підрозділами на фронті. Для цього вони проклали польові кабелі та використали безпечніший радіозв'язок.

Також російські противники намагаються покращити сигнали завдяки програмним службам C2, які до того ж вимагають менше навчання.

"Сигнали на батальйонному рівні все ще часто незашифровані, і що російський персонал все ще часто передає конфіденційну інформацію через незахищені канали", — додають аналітики.

Проблеми в армії РФ

"Російські війська все ще стикаються з проблемами створення горизонтально інтегрованої командної структури для обміну інформацією між різними підрозділами в режимі реального часу. Проблема, яку раніше визначили російські військові, посилюється нинішньою структурою російських сил в Україні", — додають в ISW.

Ситуацію ускладнює й те, що армія РФ в Україні складається з регулярних та нерегулярних підрозділів.

"Наприклад, російські сили в західній Запорізькій області складаються з підрозділів 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ), ВДВ (ВДВ), спецназу, морської піхоти, іррегулярних добровольчих батальйонів і бригад, які повністю складаються з мобілізованих персоналу", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, голова Ради Євросоюзу Шарль Мішель у п'ятницю, 8 вересня, висловив свою стурбованість, стверджуючи, що Росія застосовує продовольчі продукти як засіб тиску і впливає на найбільш не захищені категорії населення. На його думку, РФ має допустити вільне судноплавство у Чорному морі, щоб забезпечити доступ до життєво важливих запасів зерна.

Додамо, що в рамках ротації Російська Федерація вивела практично всі свої підрозділи з Білорусі. Також зменшилася кількість найманців з ПВК "Вагнер.