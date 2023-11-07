Заключенный Гиркин написал письмо о войне в Украине — в ISW проанализировали ситуацию

Террорист Игорь Гиркин в тюрьме. Фото: росСМИ

Заключенный российский террорист Игорь Горкин написал письмо о ситуации на фронте и "оценил возможности" армии РФ. Он считает, что российские войска весной 2024 года будут еще менее способны наступать.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказывают, что письмо Гиркина от 26 октября обнародовала его супруга Мирослава Регинская. Там он подытожил ситуацию на фронте за последний месяц и "оценил" возможности российской армии. Он заявил, что ситуация для российских сил "постепенно ухудшается" и что российские силы демонстрируют "растущую слабость по сравнению с возможностями Украины, несмотря на в целом успешное отражение" Россией украинского наступления летом и осенью 2023 года.

"Гиркин утверждал, что российские войска не только не смогли приступить к широким наступательным операциям в начале осеннего сезона, но и не смогли завершить даже ограниченные наступательные операции для достижения оперативно важных целей, а именно в районе Купянска, Лимана и Авдеевки", — говорится в сообщении.

Кроме того, бывший российский офицер подчеркнул, что тактические продвижения вокруг Авдеевки привели к значительным потерям россиян в живой силе, а сама операция вокруг города продемонстрировала неспособность российских войск "достичь преимущества на очень узком участке фронта", несмотря на тщательную подготовку России, хорошую координацию ударных сил и средств для исходного этапа наступления, а также большое количество боеприпасов.

Также он добавил, что российским войскам придется потратить оставшуюся осенне-зимнюю кампанию на оборону, чтобы попытаться устранить возникающие оперативные кризисы, такие как украинское присутствие на восточном (левом) берегу Херсонской области. Гиркин утверждал, что российские войска и дальше останутся "неспособными к каким-либо широким наступательным действиям", даже если украинские войска не смогут "выбить" российские передовые подразделения, не сумеют добиться прорыва в осенне-зимний сезон и будут истощены.

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Гиркин намекнул, что дополнительная военная помощь Запада и отсутствие мобилизации в России могли бы позволить Украине прекратить позиционную войну и провести успешные наступательные операции в 2024 году. Он заявил, что украинские силы продолжают использовать войска, предоставленные Западом, для поражения российского тыла и даже уничтожить аэродром Бердянск в оккупированной Запорожской области на фоне наступления России в Авдеевке.

Кроме того, он уверен, что украинские силы будут продолжать опустошать российский тыл в течение зимы, поскольку российские войска будут настаивать на ограниченных наступательных операциях.

Напомним, недавно в ISW оценили потери России после удара ВСУ по заводу в Керчи. Аналитики рассказали, что поврежден корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи, однако удар, скорее всего, не нанес ущерб, который бы нарушил его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.