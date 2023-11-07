Ув’язнений Гіркін написав листа про війну в Україні — в ISW проаналізували ситуацію

Терорист Ігор Гіркін у в'язниці. Фото: росЗМІ

Ув'язнений російський терорист Ігор Гіркін написав листа про ситуацію на фронті та "оцінив можливості" армії РФ. Він вважає, що російські війська навесні 2024 року будуть ще менш здатними наступати.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Що написав Гіркін у своєму листі

Аналітики розповідають, що лист Гіркіна від 26 жовтня оприлюднила його дружина Мирослава Регінська. Там він підсумував ситуацію на фронті за останній місяць та "оцінив" можливості російської армії. Він заявив, що ситуація для російських сил "поступово погіршується" і що російські сили демонструють "зростаючу слабкість порівняно з можливостями України, попри "загалом успішне відбиття" Росією українського наступу влітку та восени 2023 року.

"Гіркін стверджував, що російські війська не тільки не змогли розпочати широкі наступальні операції на початку осіннього сезону, але й не змогли завершити навіть обмежені наступальні операції для досягнення оперативно важливих цілей, а саме в районі Куп’янська, Лиману та Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, колишній російський офіцер наголосив, що тактичні просування навколо Авдіївки призвели до значних втрат росіян у живій силі, а сама операція навколо міста продемонструвала нездатність російських військ "досягти переваги на дуже вузькій ділянці фронту", попри ретельну підготовку Росії, хорошу координацію ударних сил і засобів для початкового етапу наступу, а також велику кількість боєприпасів.

Також він додав, що російським військам доведеться витратити решту осінньо-зимової кампанії на оборону, щоб спробувати усунути виникаючі оперативні кризи, такі як українська присутність на східному (лівому) березі Херсонської області. Гіркін стверджував, що російські війська й надалі залишаться "нездатними до будь-яких широких наступальних дій", навіть якщо українські війська не зможуть "вибити" російські передові підрозділи, не зуміють досягти прориву в осінньо-зимовий сезон і будуть виснажені.

Як впливає західна зброя на сценарій війни

Гіркін натякнув, що додаткова військова допомога Заходу Україні та відсутність мобілізації в Росії могли б дозволити Україні припинити позиційну війну та провести успішні наступальні операції у 2024 році. Він заявив, що українські сили продовжують використовувати надані Заходом війська для ураження російського тилу та навіть знищити аеродром Бердянськ в окупованій Запорізькій області на тлі наступу Росії в Авдіївці.

Окрім того, він впевнений, що українські сили продовжуватимуть спустошувати російський тил протягом зими, оскільки російські війська продовжуватимуть наполягати на обмежених наступальних операціях.

Нагадаємо, нещодавно в ISW оцінили втрати Росії після удару ЗСУ по заводу в Керчі. Аналітики розповіли, що пошкоджено корвет проєкту 22800 "Каракурт" на верфі, проте удар, найімовірніше, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність у середньостроковій та довгостроковій перспективі.