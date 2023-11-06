В ISW оцінили втрати Росії після удару ЗСУ по заводу в Керчі

Удар по окупованій Керчі. Фото: скриншот

Внаслідок атаки ЗСУ основного ремонтного підприємства ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, пошкоджено військово-морське судно. Проте, на думку експертів, удар, найімовірніше, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики заявили, що свіжі супутникові знімки показують, що удар пошкодив корвет проєкту 22800 "Каракурт" на верфі, хоча ступінь пошкоджень корабля наразі не зрозумілий. Водночас українські офіційні особи заявили, що українські крилаті ракети пошкодили ракетоносець "Аскольд" та корвет типу "Каракурт", який Чорноморський флот Росії (ЧФ) спустив на воду в 2021 році.

Зазначається, що на суднобудівному заводі "Залив" планували побудувати 14 військових кораблів, призначених для ЧФ між 2016 і 2021 роками, серед яких вісім корветів проєкту 22800 типу "Каракурт". Проте аналітики підтвердили, що станом на цей рік з верфі було спущено лише три корвети. У звіті йдеться, що судноремонтний завод "Залив" є найбільшим судноремонтним заводом у Східній Європі та, ймовірно, основним ремонтним об’єктом для ЧФ у Криму після успішного удару України по російському державному судноремонтному заводу "Севморзавод" у Севастополі 13 вересня цього року.

За словами аналітиків, масштаби збитків наразі точно незрозумілі, супутникові знімки дозволяють зробити припущення. На думку експертів, удар, найімовірніше, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Що відомо про атаку на завод в Керчі

У тимчасово окупованій Керчі 4 листопада було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про роботу протиповітряної оборони.

Після цього у мережі показали момент "прильоту". Місцеві над півостровом бачили ракети.

Як стало відомо, внаслідок атаки постраждав судноремонтний завод, а саме ворожий корабель "Аскольд".

Нагадаємо, що у мережі показали супутникові знімки судноремонтного заводу в Керчі після ракетної атаки.