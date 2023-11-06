У 128-й бригаді офіційно назвали кількість загиблих внаслідок удару РФ
В 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді назвали точну кількість загиблих внаслідок удару Російської Федерації. Тоді загинуло 19 воїнів.
Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.
Скільки загинуло бійців 128-ї бригади
Внаслідок ракетного удару по офіцерах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади підрозділ втратив 19 військовослужбовців.
Наразі проводиться розслідування всіх обставин цієї трагедії. Командування бригади просить утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації щодо цього інциденту.
"Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі", — говориться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що ворог 3 листопада завдав удару по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Внаслідок цього загинули військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Нагадуємо, що на Закарпатті 6 листопада буде оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ї Закарпатської окремої гірської штурмової бригади. Вони загинули внаслідок ворожого удару по скупченню військових.
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