Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow У 128-й бригаді офіційно назвали кількість загиблих внаслідок удару РФ arrow

У 128-й бригаді офіційно назвали кількість загиблих внаслідок удару РФ

6 листопада 2023 11:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У 128-й бригаді офіційно назвали кількість загиблих внаслідок удару РФ
Бійці 128-ї ОГШБр на маневрах. Фото: Facebook, ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді назвали точну кількість загиблих внаслідок удару Російської Федерації. Тоді загинуло 19 воїнів.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Читайте також:
бригада
Повідомлення від 128-ї ОГШБр. Фото: скриншот

Скільки загинуло бійців 128-ї бригади

Внаслідок ракетного удару по офіцерах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади підрозділ втратив 19 військовослужбовців.

Наразі проводиться розслідування всіх обставин цієї трагедії. Командування бригади просить утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації щодо цього інциденту.

"Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ворог 3 листопада завдав удару по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Внаслідок цього загинули військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Нагадуємо, що на Закарпатті 6 листопада буде оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ї Закарпатської окремої гірської штурмової бригади. Вони загинули внаслідок ворожого удару по скупченню військових.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі