В армии рф заявляют, что Украина знала об операции в Брянской области
Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что украинские власти якобы знали о его операции в Брянской области. Он считает, что операция была согласована с украинскими властями, иначе ему и его команде не удалось бы ее осуществить.
Об этом Никитин рассказал в интервью Financial Times.
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Операция в Брянской области
Никитин описал сложности, с которыми он столкнулся во время операции, такие как заминированные мосты, камеры, беспилотники с тепловизорами и скрытые наблюдательные пункты.
Он также сообщил, что в операции участвовали около 45 человек, многие из которых были членами партизанской подпольной сети на территории россии. Однако Никитин не сообщил, есть ли жертвы среди мирного населения, которое могло пострадать в результате операции.
Никитин подчеркнул, что главная цель операции была напомнить россиянам, что они могут браться за оружие и бороться с кремлевскими узурпаторами. Он уверен, что операция помогла показать, что российские власти не могут защитить своих граждан и территорию приграничной зоны, которая должна быть под строжайшей охраной.
Никитин не предоставил дополнительных деталей о своей операции и обвинениях в адрес украинских властей в ее согласовании. Также неясно, насколько широко распространено в рф поддержание партизанской подпольной сети и готовность россиян браться за оружие против властей.
Напомним, что спецслужбы рф готовили провокацию в Брянской области, но по "коридору", подготовленному для подставных диверсантов, внезапно зашла настоящая ДРГ. Провокация предполагала жертвы среди гражданского населения.
При подготовке провокации с места событий были заранее убраны воинские подразделения, которые ничего не знали о операции.