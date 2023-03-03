Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow События в Брянской области рф — свидетельство того, что, наверное, народ россии начинает просыпаться против путина, — Юсов arrow

События в Брянской области рф — свидетельство того, что, наверное, народ россии начинает просыпаться против путина, — Юсов

3 марта 2023 14:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Андрей Юсов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что полномасштабное вторжение россии повлекло за собой углубление проблем внутри рф. Он также отметил, что события в Брянской области — свидетельство того, что, наверное, россияне начали идти против путина.

Об этом сообщает ГУР МО.

Читайте также:

Подробности

По словам Юсова, рф — это нестабильное образование, внутри которого большое количество нерешенных вопросов. Он подчеркнул, что освобождение территорий Украины должно повлечь за собой трансформацию, демократизацию россии и уничтожение режима путина.

"Обычный россиянин должен четко понять для себя и проснуться от российской зомби-пропаганды: война пришла не только в дом каждого украинца, но и в дом каждого россиянина", — подчеркнул Юсов.

С каждым непонятным шагом режима путина все труднее объяснять даже своим гражданам, что происходит.

"Чем успешнее Вооруженные силы контратакуют, наступают, освобождают территорию, тем быстрее мы выйдем на границы 1991 года, тем лучше будет для всей Европы, и в том числе для населения так называемой российской федерации", — отметил Юсов.

Он рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси сейчас не делает новых шагов. Лукашенко возрождает активности, которые были до 2014 года. Юсов подчеркнул, что рф не может удовлетворить потребности Беларуси. По его словам, путин может использовать Приднестровье для разного рода провокаций и дестабилизации ситуации безопасности.

"Общестратегическая цель путина — геноцидная война против Украины и украинцев, ликвидация независимости, государственности и собственно украинского народа", — сказал Юсов.

Представитель ГУР МО добавил, что за более чем год полномасштабной войны ни одна из провозглашенных целей так называемой "сво" не была выполнена. Путин ведет рф к упадку.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что история об "украинской ДРГ" в россии — это классическая провокация. Представитель ГУР Андрей Юсов также решил высказать свое мнение. Он отметил, что, возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и принимать какие-то конкретные меры.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Эксклюзив

17:00Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

16:52 Сколько стоит содержание одного российского военнопленного: неожиданные цифры

Новина з відео

16:50 Пожар в Одесской области: огонь охватил 3 га территории

Эксклюзив

16:4593-я бригада показала блестящую работу французских минометов по врагу: фоторепортаж

Новина з відео

16:45 Жизнь, как в сказке: трем знакам зодиака повезет уже в эти выходные

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:44Последний сезон Хэмилтона, феномен Алонсо: топ три прогноза на сезон в Формуле-1

16:33 В Сумской области рекордно возросло количество обстрелов: ОВА связывает это с событиями в Брянской области

16:31 Шмыгаль заявил, что расследуются материалы "черного ящика" с авиакатастрофы в Броварах

Новина з відео

16:28 Притула рассказал о закупке рекордной партии бронетехники для ВСУ

16:27 В Чугуеве мужчина получил ранения, когда распиливал неизвестный предмет

Новина з відео

16:50 Пожар в Одесской области: огонь охватил 3 га территории

Новина з відео

16:45 Жизнь, как в сказке: трем знакам зодиака повезет уже в эти выходные

Новина з відео

16:28 Притула рассказал о закупке рекордной партии бронетехники для ВСУ

Новина з відео

16:20 Прятались в прицепе фуры: в Одесской области задержали шестерых беглецов

Новина з відео

16:19 Вакарчук и лидер группы Massive Attack презентовали благотворительный ремикс на одну из песен "Океана Эльзы"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:07 Украина и Латвия подписали общую декларацию: что она предусматривает

Новина з відео

15:50Языковой скандал в Одессе: в отеле женщина устроила спор из-за украинского языка

Новина з відео

14:57 В Енакиево упал военный самолет: что с пилотами

Новина з відео

14:35 Kalush Orchestra представили новую участницу и первую англоязычную песню

Новина з відео

14:02 "Много силикона": фанаты разгромили новый клип Лорак со звездой сериала "Кухня" в главной роли

Эксклюзив

17:00Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

16:44Последний сезон Хэмилтона, феномен Алонсо: топ три прогноза на сезон в Формуле-1

11:15Готовили провокацию, но вместо фальшивой ДРГ зашла настоящая, — инсайдер из ФСБ о событиях в Брянской области

Новина з фото

06:45Агентство "Лунный свет" 40 лет спустя: как изменились легендарные актеры

06:23 Украинцы могут самостоятельно увеличить пенсию: какие есть действенные способы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:03Роналду завоевал 33 титула: новое достижение Криштиану

Эксклюзив

19:30Одесса им не по зубам: реакция одесситов на возможные угрозы со стороны россиян

Эксклюзив

18:15Деоккупация Крыма: как враг готовится встретить ВСУ

Эксклюзив

15:40лукашенко встретился с Си Цзиньпинем: чью сторону займет Пекин в войне против Украины

Эксклюзив

14:55Чудом выжили: история жителей разрушенного дома в Запорожье

Актуальное по теме

None 3 Март 16:58

Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

None 3 Март 16:52

Сколько стоит содержание одного российского военнопленного: неожиданные цифры

None 3 Март 16:41

Пожар в Одесской области: огонь охватил 3 га территории

None 3 Март 16:47

Жизнь, как в сказке: трем знакам зодиака повезет уже в эти выходные

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB