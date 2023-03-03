События в Брянской области рф — свидетельство того, что, наверное, народ россии начинает просыпаться против путина, — Юсов

Андрей Юсов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что полномасштабное вторжение россии повлекло за собой углубление проблем внутри рф. Он также отметил, что события в Брянской области — свидетельство того, что, наверное, россияне начали идти против путина.

Об этом сообщает ГУР МО.

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По словам Юсова, рф — это нестабильное образование, внутри которого большое количество нерешенных вопросов. Он подчеркнул, что освобождение территорий Украины должно повлечь за собой трансформацию, демократизацию россии и уничтожение режима путина.

"Обычный россиянин должен четко понять для себя и проснуться от российской зомби-пропаганды: война пришла не только в дом каждого украинца, но и в дом каждого россиянина", — подчеркнул Юсов.

С каждым непонятным шагом режима путина все труднее объяснять даже своим гражданам, что происходит.

"Чем успешнее Вооруженные силы контратакуют, наступают, освобождают территорию, тем быстрее мы выйдем на границы 1991 года, тем лучше будет для всей Европы, и в том числе для населения так называемой российской федерации", — отметил Юсов.

Он рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси сейчас не делает новых шагов. Лукашенко возрождает активности, которые были до 2014 года. Юсов подчеркнул, что рф не может удовлетворить потребности Беларуси. По его словам, путин может использовать Приднестровье для разного рода провокаций и дестабилизации ситуации безопасности.

"Общестратегическая цель путина — геноцидная война против Украины и украинцев, ликвидация независимости, государственности и собственно украинского народа", — сказал Юсов.

Представитель ГУР МО добавил, что за более чем год полномасштабной войны ни одна из провозглашенных целей так называемой "сво" не была выполнена. Путин ведет рф к упадку.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что история об "украинской ДРГ" в россии — это классическая провокация. Представитель ГУР Андрей Юсов также решил высказать свое мнение. Он отметил, что, возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и принимать какие-то конкретные меры.