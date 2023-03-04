В армії рф заявляють, що Україна знала про операцію в Брянській області
Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін заявив, що українська влада нібито знала про його операцію в Брянській області. Він вважає, що операцію було погоджено з українською владою, інакше йому та його команді не вдалося б її здійснити.
Про це Нікітін розповів у інтерв'ю Financial Times.
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Операція у Брянській області
Нікітін описав складнощі, з якими він зіткнувся під час операції, такі як заміновані мости, камери, безпілотники з тепловізорами та приховані пункти спостереження.
Він також повідомив, що в операції взяли участь близько 45 осіб, багато з яких були членами партизанської підпільної мережі на території рф. Однак Нікітін не повідомив, чи є жертви серед мирного населення, яке могло постраждати внаслідок операції.
Нікітін підкреслив, що головною метою операції було нагадати росіянам, що вони можуть братися за зброю і боротися з кремлівськими узурпаторами. Він упевнений, що операція допомогла показати, що російська влада не може захистити своїх громадян і територію прикордонної зони, яка має бути під найсуворішою охороною.
Нікітін не надав додаткових деталей про свою операцію та звинувачення на адресу української влади у її погодженні. Також неясно, наскільки широко поширена у рф підтримка партизанської підпільної мережі та готовність росіян братися за зброю проти влади.
Нагадаємо, що спецслужби рф готували провокацію в Брянській області, але по "коридору", підготовленому для підставних диверсантів, раптово зайшла справжня ДРГ. Провокація передбачала жертви серед цивільного населення.
Під час підготовки провокації з місця подій було заздалегідь прибрано військових підрозділів, які нічого не знали про операцію.