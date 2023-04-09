В Авдеевке ищут детей, которые находятся в городе, — МВД

Дети войны. Фото: google.com

В городе Авдеевка Донецкой области продолжается активный поиск детей, которые до сих пор находятся на территории города. Согласно информации от местной полиции, родители четырех детей укрывают их, не желая эвакуироваться. Спасательная группа "Белые Ангелы" уже обнаружила двух детей и теперь пытается убедить их семью покинуть город.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Дети войны

В ходе последней спасательной операции полицейские успешно эвакуировали супружескую пару из их 100-летнего дома, а также оказали помощь волонтерскому пункту, который оказывает поддержку местным жителям.

Местная полиция настоятельно призывает родителей не подвергать опасности жизни своих детей и обращаться за помощью в эвакуации из Авдеевки. Для этого можно связаться с группой "Белый Ангел" по телефону 066-56-19-102 или обратиться в действующий в городе волонтерский пункт.

Напомним, что по состоянию на утро 7 апреля более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. Ювенальные прокуроры рассказали, что 467 детей погибли.

С начала полномасштабного вторжения рф вследствие вражеских атак 944 ребенка получили ранения разной степени тяжести.