В Авдіївці шукають дітей, які перебувають у місті, — МВС

Діти війни. Фото: google.com

У місті Авдіївка Донецької області продовжується активний пошук дітей, які досі перебувають на території міста. За інформацією місцевої поліції, батьки чотирьох дітей приховують їх, не бажаючи евакуюватися. Рятувальна група "Білі Ангели" вже виявила двох дітей і тепер намагається переконати їхню родину залишити місто.

Про це повідомляє МВС України.

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Діти війни

Під час останньої рятувальної операції поліцейські успішно евакуювали подружню пару з їхнього 100-річного будинку, а також надали допомогу волонтерському пункту, який надає підтримку місцевим жителям.

Місцева поліція наполегливо закликає батьків не наражати на небезпеку життя своїх дітей і звертатися за допомогою в евакуації з Авдіївки. Для цього можна зв'язатися з групою "Білий Ангел" за телефоном 066-56-19-102 або звернутися до чинного у місті волонтерського пункту.

Нагадаємо, що станом на ранок 7 квітня понад 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Ювенальні прокурори розповіли, що 467 дітей загинуло.

З початку повномасштабного вторгнення росії внаслідок ворожих атак 944 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості.