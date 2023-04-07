Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Офисе генпрокурора сообщили, сколько детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине arrow

В Офисе генпрокурора сообщили, сколько детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине

7 апреля 2023 09:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Больше всего пострадало детей в Донецкой области
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По состоянию на утро 7 апреля более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. Ювенальные прокуроры рассказали, что 467 детей погибли.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Подробности

С начала полномасштабного вторжения рф вследствие вражеских атак 944 ребенка получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 448, Харьковской — 275, Киевской — 127, Херсонской — 94, Запорожской — 88, Николаевской — 85, Черниговской — 68, Луганской — 66 и Днепропетровской — 66.

Количество пострадавших детей

Напомним, за прошлый год в Новосибирскую область рф перевезли около 160 украинских детей без законных представителей.

Также мы писали, в Украину вернули ребенка, которого депортировали в рф. Мальчик был вывезен с временно оккупированной территории Херсонской области.

Добавим, в пятницу, 31 марта, российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB