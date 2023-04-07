В Офисе генпрокурора сообщили, сколько детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине

Больше всего пострадало детей в Донецкой области

По состоянию на утро 7 апреля более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. Ювенальные прокуроры рассказали, что 467 детей погибли.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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С начала полномасштабного вторжения рф вследствие вражеских атак 944 ребенка получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 448, Харьковской — 275, Киевской — 127, Херсонской — 94, Запорожской — 88, Николаевской — 85, Черниговской — 68, Луганской — 66 и Днепропетровской — 66.

Напомним, за прошлый год в Новосибирскую область рф перевезли около 160 украинских детей без законных представителей.

Также мы писали, в Украину вернули ребенка, которого депортировали в рф. Мальчик был вывезен с временно оккупированной территории Херсонской области.

Добавим, в пятницу, 31 марта, российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.