Бахмут новости 23 февраля: военный о ситуации на фронте

"В Бахмуте круглосуточные атаки": военный о ситуации в городе
Ситуация в Бахмуте напряженная и тяжелая, враг ведет круглосуточные атаки, пытаясь пролезть и обойти позиции ВСУ с юга и севера. Бои продолжаются в окрестностях города, но город под контролем Украины благодаря в первую очередь украинской пехоте.
Об этом на своей Тик-Ток странице рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", передают Новини.LIVE.
-
Оползень в Китае: 48 человек пропали без вести
-
В США вынесли одно из первых решений по авторским правам на созданные ИИ изображения
-
На фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" прекратила убивать наемников
-
В Израиле ученые нашли свидетельство неудачной операции на мозге 3500 лет назад
-
Бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд: что его возмутило
-
Чемпионат по легкой атлетике: одесские спортсмены завоевали четыре медали
-
Чиновников Киевводоканала будут судить за присвоение 2 млн грн: что известно
-
"Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль
-
Коммуналка во время войны: кому и за какую услугу разрешили не платить
-
На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании
"Ситуация в Бахмуте напряженная и тяжелая, круглосуточные атаки, враг пытается пролезть, обойти наши позиции с юга и севера. Бои продолжаются на окраинах города, в полях, окопах, посадках, пехотные бои, артиллерия, танчики, минометы. Наша мужественная пехота держит Бахмут, город под украинским флагом", — отметил военный.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях, Силы обороны отразили атаки у Бахмута, Сватового и Кременной.
По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, российские войска вблизи Бахмута меняют тактику. Они бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику. Враг намерен выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до 31 марта 2023 года.