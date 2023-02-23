Бахмут новости 23 февраля: военный о ситуации на фронте

Российские оккупационные войска усилили атаки на Бахмут

Ситуация в Бахмуте напряженная и тяжелая, враг ведет круглосуточные атаки, пытаясь пролезть и обойти позиции ВСУ с юга и севера. Бои продолжаются в окрестностях города, но город под контролем Украины благодаря в первую очередь украинской пехоте.

Об этом на своей Тик-Ток странице рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", передают Новини.LIVE.

"Ситуация в Бахмуте напряженная и тяжелая, круглосуточные атаки, враг пытается пролезть, обойти наши позиции с юга и севера. Бои продолжаются на окраинах города, в полях, окопах, посадках, пехотные бои, артиллерия, танчики, минометы. Наша мужественная пехота держит Бахмут, город под украинским флагом", — отметил военный.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях, Силы обороны отразили атаки у Бахмута, Сватового и Кременной.

По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, российские войска вблизи Бахмута меняют тактику. Они бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику. Враг намерен выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до 31 марта 2023 года.