Чому ЗСУ тримають Бахмут: військовий пояснив причину

Ворог намагається захопити Бахмут ще з липня минулого року

Українські військові платять дорогу ціну за утримання невеликого Бахмуту, аби російські війська не опинилися на решті території України, як от в Києві, Львові, Харкові чи Дніпрі. А за інформацією на кшалт порад українській армії відійти із Бахмуту стоять вуха російського президента володимира путіна.

Про це на своїй сторінці у Тік-Ток розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин", передають Новини.LIVE.

"Чому ми не відходимо з Бахмуту і чому наш народ та Збройні Сили платять дорогу ціну за утримання цього абсолютно невеликого містечка? Для того, щоб в Києві, у Львові, Харкові, Дніпрі не було зеків, ґвалтівників та інших російських покидьків. Пояснити, що тут відбувається десь у тік-тоці чи на Ютубі людям, які цього не бачили цього жахіття, — неможливо", — відмітив Киянин.

За його словами, за повідомленнями, які з'являються в інформаційному просторі, на кшалт українським військовим залишити Бахмут — стоїть росія.

"Тут і коментувати нічого, за усіма цими речами чітко стирчать вуха хуйла. Тому дивуватися нічому", — сказав Киянин.

За даними щоденного звіту аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW), Захід стурбований рішучістю України утримувати місто Бахмут на Донеччині.

Про те на думку аналітиків ISW таке рішення ЗСУ є "стратегічно обґрунтованим, навіть попри втрати для України. Адже захист міста змусив Кремль використати значну частину сил ПВК "Вагнер" та залучити значні ресурси повітряно-десантих сил РФ для підтримки виснажливого просування.