Бахмут новини 23 лютого: військовий про ситуацію на фронті

"В Бахмуті цілодобові атаки": військовий про ситуацію в місті
Ситуація у Бахмуті напружена та тяжка, ворог веде цілодобові атаки, намагаючись пролізти та обійти позиції ЗСУ із півдня та півночі. Бої тривають на околицях міста, але місто під контролем України завдяки в першу чергу українській піхоті.
Про це на своїй Тік-Ток сторінці розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин", передають Новини.LIVE.
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"Ситуація у Бахмуті напружена та тяжка, цілодобові атаки, ворог намагається пролізти, обійти наші позиції з півдня та півночі. Бої тривають на околицях міста, в полях, окопах, посадках, піхотні бої, артилерія, танчики, міномети. Все працює. Але завдяки нашій мужній піхоті Бахмут стоїть, тримається і наразі місто під українським прапором", — зазначив військовий.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти продовжують атакувати на п'яти напрямках, Сили оборони відбилися біля Бахмута, Сватового та Кремінної.
За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, російські війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку. Ворог має намір вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня 2023 року.