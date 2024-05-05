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В Бердянске ликвидировали организатора застенки над украинскими пленными, — ГУР

5 мая 2024 15:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Бердянске ликвидировали организатора застенки над украинскими пленными, — ГУР
Автомобиль после взрыва. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в воскресенье, 5 мая, взорвали автомобиль организатора застенков. Речь идет об оккупационном чиновнике Ананевского Евгения Александровича.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

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"5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, принадлежавший Ананевскому Евгению Александровичу", — говорится в сообщении.

Так, в результате подрыва автомобиля оккупант был ликвидирован. В ГУР отметили, что Ананевский был одним из организаторов застенков над украинскими пленными на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свой оккупационный пост.

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Скриншот сообщения ГУР


Как уточнила глава Бердянской МВА Виктория Галицина, взрывное устройство было заложено под автомобиль.

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Скриншот сообщения Галициной

Напомним, в Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Машина взорвалась, когда предатель попытался завести ее.

Также мы писали, что во временно оккупированном Луганске был ликвидирован командир 59-й бригады сухопутных войск России, полковник Центрального военного округа Павл Кропотов.

Бердянск
Запорожская область
оккупанты
пленные
оккупация
ГУР

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