В Бердянске ликвидировали организатора застенки над украинскими пленными, — ГУР
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в воскресенье, 5 мая, взорвали автомобиль организатора застенков. Речь идет об оккупационном чиновнике Ананевского Евгения Александровича.
Об этом сообщает ГУР в Telegram.
В Бердянске взорвали автомобиль оккупанта
"5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, принадлежавший Ананевскому Евгению Александровичу", — говорится в сообщении.
Так, в результате подрыва автомобиля оккупант был ликвидирован. В ГУР отметили, что Ананевский был одним из организаторов застенков над украинскими пленными на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свой оккупационный пост.
Как уточнила глава Бердянской МВА Виктория Галицина, взрывное устройство было заложено под автомобиль.
Напомним, в Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Машина взорвалась, когда предатель попытался завести ее.
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