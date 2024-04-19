У Луганську ліквідували командира 59-ї бригади сухопутних військ РФ — деталі

Ліквідований командир 59-ї бригади сухопутних військ РФ Павло Кропотов. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Луганську ліквідували командира 59-ї бригади сухопутних військ Росії, полковника Центрального військового округу Павла Кропотова. Це сталося внаслідок вибухів 13 квітня.

Про це повідомляють росЗМІ у п'ятницю, 19 квітня.

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Кропотова ліквідували внаслідок удару Сил оборони України ракетами Storm Shadow.

Ліквідований командир 59-ї бригади сухопутних військ РФ Павло Кропотов. Фото: росЗМІ

За попередньою інформацією, також було уражено російську військову базу та машинобудівний завод.

Нагадаємо, 13 квітня в окупованому Луганську місцеві жителі почули потужний вибух. Відомо, що "прилетіло" біля машинобудівного заводу.

Також командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським льотчикам за ураження ворожого пункту управління угруповання військ "Центр", що був розміщений у тимчасово окупованому Луганську.