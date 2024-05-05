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В Бердянську ліквідували організатора катівні над українськими полоненими, — ГУР

5 травня 2024 15:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Бердянську ліквідували організатора катівні над українськими полоненими, — ГУР
Автомобіль після підриву. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в неділю, 5 травня, підірвали автомобіль організатора катівень. Йдеться про окупаційного посадовця Ананевського Євгена Олександровича.

Про це повідомляє ГУР в Telegram.

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"5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананевському Євгену Олександровичу", — йдеться у повідомленні.

Так, внаслідок підриву автомобіля окупанта було ліквідовано. В ГУР зауважили, що Ананевський був одним з організатором катівень над українськими полоненими на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду. 

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Скриншот допису ГУР


Як уточнила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, вибуховий пристрій був закладений під автівку.

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Скриншот допису Галіціної

Нагадаємо, у Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Машина вибухнула, коли зрадник спробував її завести.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Луганську ліквідували командира 59-ї бригади сухопутних військ Росії, полковника Центрального військового округу Павла Кропотова.

Бердянськ
Запорізька область
окупанти
полонені
окупація
ГУР

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