В Белом доме не все верят в победу Украины над Россией, — Politico

Резиденция президента США. Фото: Reuters/Julia Nikhinson

В администрации Джо Байдена некоторые чиновники скептически оценивают шансы Украины отвоевать хотя бы часть оккупированных Россией территорий. Для этого необходимо слишком много ресурсов, тогда как Киев не определился с собственной тактикой и приоритетами.

Об этом пишет Politico в четверг, 25 апреля.

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Один из чиновников Белого дома заявил, что ближайшая цель — остановка украинских потерь и помощь Украине в переломе хода на поле боя.

"После этого цель — помочь Украине начать возвращать свою территорию. У них будет то, что им нужно для победы? В конце концов, да. Но это не гарантия, что так и будет. Военные операции намного сложнее этого", — сообщил источник.

Кроме всего прочего, американские законодатели также обеспокоены тем, будет ли $60 млрд достаточно, чтобы Украина смогла устоять под давлением российских захватчиков.

Тем не менее, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби намекнул, что США будут вести переговоры с Украиной, чтобы помочь создать план победы над Россией.

"Мы сможем обсудить с украинцами то, какова их долгосрочная стратегия отпора российской агрессии, а затем адаптировать будущие пакеты для удовлетворения этих потребностей", — отметил Кирби.

Ранее мы сообщали, что Украина тайно получила от США дальнобойные ракеты ATACMS, бьющие на расстояние 300 километров. Это произошло еще до принятия военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов.