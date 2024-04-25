В Білому домі не всі вірять у перемогу України над Росією, — Politico

Резиденція президента США. Фото: Reuters/Julia Nikhinson

В адміністрації Джо Байдена деякі чиновники скептично оцінюють шанси України відвоювати хоча б частину окупованих Росією територій. Для цього необхідно надто багато ресурсів, тоді як Київ наразі не визначився з власною тактикою та пріоритетами.

Про це пише Politico в четвер, 25 квітня.

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Один із чиновників Білого дому заявив, що найближчою метою є зупинка українських втрат та допомога Україні у переломі ходу на полі бою.

"Після цього мета — допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це", — повідомило джерело.

Окрім усього іншого, американські законодавці також занепокоєні з приводу того, чи буде $60 млрд достатньо, щоб Україна змогла встояти під натиском російських загарбників.

Тим не менш, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі натякнув, що США будуть вести перемовини з Україною, щоб допомогти створити план перемоги над Росією.

"Ми зможемо обговорити з українцями те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати майбутні пакети для задоволення цих потреб", — зазначив Кірбі.

Раніше ми повідомляли, що Україна таємно отримала від США далекобійні ракети ATACMS, які б'ють на відстань 300 кілометрів. Це трапилося ще до ухвалення військової допомоги на суму 61 мільярда доларів.

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів.