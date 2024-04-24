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В Беларуси взялись за разработку лазерного оружия

24 апреля 2024 15:03
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Беларуси хотят разработать лазерное оружие
Президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне с белорусскими военными. Фото: сайт президента Беларуси
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Министерство обороны Беларуси заявило о разработке лазерного оружия. Научную разработку страна производит не сама, а совместно с Содружеством Независимых государств.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе Виктор Тумар в среду, 24 апреля.

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Заявление Министерства обороны Белоруссии. Фото: скриншот

Виктор Тумар заявил, что в настоящее время ученые работают над созданием лазерного оружия и похвастался достижениями в создании средств РЭБ.

"Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белорусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов", — заявил Тумар.

По словам полковника, у ученых уже есть определенные наработки по созданию лазерного оружия.

Страны взялись за разработку лазерного оружия

Отметим, что американская компания, занимающаяся производством оружия Lockheed Martin и израильская государственная оборонная компания Rafael, еще в декабре 2022 года заявили о планах совместной разработки высокоэнергетического лазерного оружия. А осенью 2023 года о желании иметь собственное лазерное оружие заявила и Россия  там хотели разработать боеприпасы с лазерной наводкой.

Напомним, Лукашенко готовится к войне еще с начала нападения России на Украину. Сейчас эта подготовка фактически завершена, как рассказывал белорусский общественный и политический деятель. Недавно диктатор Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко начал говорить о переговорах с Украиной.

Беларусь
Александр Лукашенко
владимир путин
оружие
лазер

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