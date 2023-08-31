В боях против врагов Украины погиб 22-летний британский доброволец

Британский доброволец Сэмюэля Ньюи. Фото: The Telegraph

Министерство иностранных дел Великобритании в четверг подтвердило гибель 22-летнего добровольца Сэмюэля Ньюи. Воин отдал свою жизнь в боях на востоке Украины, где воевал на стороне украинских военных.

Об этом пишет Daily Mail.

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О смерти Сэмюэля Ньюи первым сообщил его брат Дэниел в соцсетях, отметив, что парень отправился в Украину, "чтобы дать отпор российскому империализму".

"Семь, ты отдал свою жизнь за людей, которых никогда не знал, и действовал мужественно, морально и с честью. Ты не только мой младший брат, но и исключительный человек, хороший солдат и один из самых храбрых людей, которых я когда-либо имел. честь знать", — добавил Дэниел.

Сэмюэль Ньюи со своим братом Дэниелем в мирной жизни. Фото: Mail Online

Боевой путь Сэмюэля Ньюи

По данным The Telegraph , Ньюи не имел предварительного военного опыта и служил в подразделении "Темные ангелы". Этот отряд сформировал бывший британский военнослужащий парашютно-десантного полка Дэниел Берк.

С первых дней российского вторжения это подразделение участвовало в ожесточенных боях на передовой — от Запорожья до восточной Украины.

Напомним, что иностранным добровольцам, служащим в Силах обороны Украины, теперь будет проще получить гражданство. Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок формирования квоты иммиграции.