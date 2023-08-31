В боях против врагов Украины погиб 22-летний британский доброволец
Министерство иностранных дел Великобритании в четверг подтвердило гибель 22-летнего добровольца Сэмюэля Ньюи. Воин отдал свою жизнь в боях на востоке Украины, где воевал на стороне украинских военных.
Об этом пишет Daily Mail.
Гибель британского добровольца
О смерти Сэмюэля Ньюи первым сообщил его брат Дэниел в соцсетях, отметив, что парень отправился в Украину, "чтобы дать отпор российскому империализму".
"Семь, ты отдал свою жизнь за людей, которых никогда не знал, и действовал мужественно, морально и с честью. Ты не только мой младший брат, но и исключительный человек, хороший солдат и один из самых храбрых людей, которых я когда-либо имел. честь знать", — добавил Дэниел.
Боевой путь Сэмюэля Ньюи
По данным The Telegraph , Ньюи не имел предварительного военного опыта и служил в подразделении "Темные ангелы". Этот отряд сформировал бывший британский военнослужащий парашютно-десантного полка Дэниел Берк.
С первых дней российского вторжения это подразделение участвовало в ожесточенных боях на передовой — от Запорожья до восточной Украины.
Напомним, что иностранным добровольцам, служащим в Силах обороны Украины, теперь будет проще получить гражданство. Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок формирования квоты иммиграции.