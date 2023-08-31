В боях проти ворогів України загинув 22-річний британський доброволець

Британський доброволець Семюеля Ньюї. Фото: The Telegraph

Міністерство закордонних справ Великої Британії в четвер підтвердило загибель 22-річного добровольця Семюеля Ньюї. Воїн віддав своє життя в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.

Про це пише Daily Mail.

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Про смерть Семюеля Ньюї першим повідомив його брат Деніел у соцмережах, зазначивши, що хлопець вирушив до України, "щоб дати відсіч російському імперіалізму".

"Семе, ти віддав своє життя за людей, яких ніколи не знав, і діяв мужньо, морально і з честю. Ти не тільки мій молодший брат, але й виняткова людина, хороший солдат і один з найхоробріших людей, яких я коли-небудь мав честь знати", — додав Деніел.

Семюель Ньюї зі своїм братом Деніелем у мирному житті. Фото: Mail Online

Бойовий шлях Семюеля Ньюї

За даними The Telegraph, Ньюї не мав попереднього військового досвіду й служив у підрозділі "Темні ангели". Цей загін сформовав колишній британський військовослужбовець парашутно-десантного полку Деніел Берк.

З перших днів російського вторгнення цей підрозділ брав участь у запеклих боях на передовій — від Запоріжжя до східної України.

Нагадаємо, що іноземним добровольцям, які служать у Силах оборони України, тепер буде простіше отримати громадянство. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку формування квоти імміграції.