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В Черном море зафиксирована активизация врага, — ОК "Юг"

13 августа 2023 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черном море зафиксирована активизация врага, — ОК "Юг"
Российский фрегат "Адмирал Макаров". Фото: Минобороны РФ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черном море зафиксировали активизацию российских оккупантов. Враг вывел фрегат "Адмирал Макаров", на вооружении которого есть "Калибры".

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель — фрегат "Адмирал Макаров". Готовность к пуску восьми "Калибров" очевидна", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" призвали помнить о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных.

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Пост ОК "Юг". Фото: скриншот

Напомним, Россия продолжает заниматься морским пиратством. Оккупанты открыли предупредительный огонь, чтобы остановить гражданское судно, которое двигалось в порт Измаил, что в Одесской области.

Также мы писали, что россияне, чтобы не быть в очередной раз поражены в Черном море, прибегли к новой тактике. Отныне, оккупанты прячут военные корабли за гражданскими судами, создав так называемый "щит".

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