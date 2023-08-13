В Чорному морі зафіксовано активізацію ворога, — ОК "Південь"

Російський фрегат "Адмірал Макаров". Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі зафіксували активізацію російських окупантів. Ворог вивів фрегат "Адмірал Макаров", на озброєнні якого є "Калібри".

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій — фрегат "Адмірал Макаров". Готовність до пуску восьми "Калібрів" очевидна", — йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" закликали пам'ятати про готовність до виходу інших ракетоносіїв, зокрема і підводних.

Допис ОК "Південь". Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія продовжує займатись морським піратством. Окупанти відкрили попереджувальний вогонь, аби зупинити цивільне судно, яке рухалось в порт Ізмаїл, що на Одещині.

Також ми писали, що росіяни, аби не бути вчергове ураженими в Чорному морі, вдались до нової тактики. Відтепер, окупанти ховають військові кораблі за цивільними суднами, створивши так званий "щит".