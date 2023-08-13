В Чорному морі зафіксовано активізацію ворога, — ОК "Південь"
У Чорному морі зафіксували активізацію російських окупантів. Ворог вивів фрегат "Адмірал Макаров", на озброєнні якого є "Калібри".
Про це повідомляє ОК "Південь".
Активізація РФ у Чорному морі
"На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій — фрегат "Адмірал Макаров". Готовність до пуску восьми "Калібрів" очевидна", — йдеться у повідомленні.
В ОК "Південь" закликали пам'ятати про готовність до виходу інших ракетоносіїв, зокрема і підводних.
Нагадаємо, Росія продовжує займатись морським піратством. Окупанти відкрили попереджувальний вогонь, аби зупинити цивільне судно, яке рухалось в порт Ізмаїл, що на Одещині.
Також ми писали, що росіяни, аби не бути вчергове ураженими в Чорному морі, вдались до нової тактики. Відтепер, окупанти ховають військові кораблі за цивільними суднами, створивши так званий "щит".