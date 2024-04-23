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В Днепре раздались взрывы — город под ударом

23 апреля 2024 22:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Днепре раздались взрывы — город под ударом
Мобильная группа ПВО открывает огонь по беспилотнику. Фото: rivnenews.com.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Днепре раздались взрывы. Город находится под ударом русских войск, в регионе продолжается воздушная тревога.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

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По сообщению местных сообществ в соцсетях, в городе сработало ПВО по разведывательному беспилотнику "Орлан", вошедшему в воздушное пространство города.

днепро ппо
Источник: Telegram

Избиение также подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его сообщению, это уже второй дрон, который был за день сбит над городом.

днепро взрывы
Скриншот сообщения Лисака

Напомним, взрывы в Днепре прогремели сегодня днем, из-за чего пострадали четыре человека.

Громко было и в Харькове: город находился под ударом баллистических ракет.

взрыв
Днепр
Украина
воздушная тревога
дроны
война в Украине

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