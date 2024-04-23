В Днепре раздались взрывы — город под ударом
23 апреля 2024 22:33
Мобильная группа ПВО открывает огонь по беспилотнику. Фото: rivnenews.com.ua
В Днепре раздались взрывы. Город находится под ударом русских войск, в регионе продолжается воздушная тревога.
Об этом информируют местные Telegram-каналы.
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По сообщению местных сообществ в соцсетях, в городе сработало ПВО по разведывательному беспилотнику "Орлан", вошедшему в воздушное пространство города.
Избиение также подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его сообщению, это уже второй дрон, который был за день сбит над городом.
Напомним, взрывы в Днепре прогремели сегодня днем, из-за чего пострадали четыре человека.
Громко было и в Харькове: город находился под ударом баллистических ракет.
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