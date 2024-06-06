ГПСУ показали работу дронов в Донецкой области.

Попадание дрона ГПСУ во вражеский блиндаж. Фото: скриншот

В Госпогранслужбе Украины показали кадры работы пилотов ударных дронов-камикадзе по блиндажу с российскими военными. В результате ударов пограничников среди врага есть погибшие и раненые.

Эффектные кадры боя в Донецкой области показали в официальных соцсетях ГПСУ в четверг, 6 июня.

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Как сообщается, особо отличилась бригада "Гвардії наступу "Помста", проведшая блестящую операцию на Северском направлении Донецкой области.

Использование дронов на фронте — последние новости

Напомним, пограничники бригады "Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харьковском направлении ударили дроном-камикадзе по зданию, где засели российские войска.

Ранее на Волчанском направлении украинский дрон остановил российскую технику возле города.

Также в Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.

А дроны разработки СБУ уничтожили во временно оккупированном Крыму российскую радарную станцию "Небо СВУ" стоимостью 100 миллионов долларов.