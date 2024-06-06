ДПСУ показали роботу дронів на Донеччині — ефектне відео

В ДПСУ показали ефектні кадри роботи дронів на Донеччині
В Держприкордонслужбі України показали кадри роботи пілотів ударних дронів-камікадзе по бліндажу з російськими військовими. Внаслідок ударів прикордонників серед ворога є загиблі та поранені.
Ефектні кадри бою у Донецькій області показали в офіційних соцмережах ДПСУ у четвер, 6 червня.
ДПСУ нищать окупантів
Як повідомляється, особливо відзначилася бригада "Гвардії наступу "Помста", яка провела блискучу операцію на Сіверському напрямку Донецької області.
Використання дронів на фронті — останні новини
Нагадаємо, прикордонники бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засіли російські війська.
Раніше на Вовчанському напрямку український дрон зупинив російську техніку біля міста.
Також в Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.
А дрони розробки СБУ знищили в тимчасово окупованому Криму російську радарну станцію "Небо СВУ", вартістю у 100 мільйонів доларів.
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