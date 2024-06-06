Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ДПСУ показали ефектні кадри роботи дронів на Донеччині arrow

В ДПСУ показали ефектні кадри роботи дронів на Донеччині

6 червня 2024 14:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ДПСУ показали роботу дронів на Донеччині — ефектне відео
Влучання дрона ДПСУ у ворожий бліндаж. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Держприкордонслужбі України показали кадри роботи пілотів ударних дронів-камікадзе по бліндажу з російськими військовими. Внаслідок ударів прикордонників серед ворога є загиблі та поранені.

Ефектні кадри бою у Донецькій області показали в офіційних соцмережах ДПСУ у четвер, 6 червня.

Читайте також:

 

ДПСУ нищать окупантів

Як повідомляється, особливо відзначилася бригада "Гвардії наступу "Помста", яка провела блискучу операцію на Сіверському напрямку Донецької області.

Використання дронів на фронті — останні новини

Нагадаємо, прикордонники бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засіли російські війська.

Раніше на Вовчанському напрямку український дрон зупинив російську техніку біля міста. 

Також в Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.

А дрони розробки СБУ знищили в тимчасово окупованому Криму російську радарну станцію "Небо СВУ", вартістю у 100 мільйонів доларів.

Україна
російські війська
війна в Україні
прикордонники
дрони
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня