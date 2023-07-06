В "Энергоатоме" рассказали, сколько военных РФ находится на ЗАЭС

Российские оккупанты на ЗАЭС. Фото: AP/dpa/picture alliance

Глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что на Запорожской АЭС в настоящее время находится около 700 российских оккупантов. Их количество на станции иногда становится больше, а иногда — меньше.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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В чем опасность

По его словам, электропитание на станции возобновилось, но опасность остается. Самая большая угроза — это пребывание на станции российских военных.

"И фактически там есть и взрывчатка, и оружие, и другие вещества, которые не нужны, чтобы были на таком объекте", — объяснил Котин.

Вероятная взрывчатка на энергоблоках

Отметим, что на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появились новые объекты, которых раньше не было. Их увидели на спутниковых снимках.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина совершила ряд публичных и непубличных действий, чтобы снизить напряжение в ситуации с Запорожской АЭС. Сейчас опасность техногенной катастрофы на ЗАЭС начала спадать.